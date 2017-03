Erfpachtplan splijt Haagse coalitie

Het Haagse erfpachtsysteem is na de Legolandkwestie alweer het tweede struikelblok in korte tijd voor het Haagse stadsbestuur van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA.



Tot twee keer toe kwamen de wethouders er de afgelopen weken niet uit toen het initiatiefplan (zie kader) van VVD en D66 op tafel lag om definitief afscheid te nemen van het erfpachtstelsel. Het voorstel lag al ruim een jaar ergens in een la op het stadhuis. Blijkbaar durfden de partijen een debat hierover eerder niet aan. Een terechte angst, gezien de impasse.



Erfpacht is traditioneel een ideologisch beladen thema. Partijen zitten er geharnast in. Het gaat over grondbeleid, waarbij links (PvdA, HSP) liefst grip houdt op de bouwontwikkelingen via bezit van de grond (erfpacht). Volgens VVD en D66 echter heeft de gemeente met bestemmingsplannen meer dan voldoende te zeggen over nieuwbouw. Daarvoor is erfpacht niet nodig, menen die partijen.