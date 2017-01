Ergernis over graffiti en geplakte posters

Zo'n 1.200 Hagenaren uit verschillende wijken namen deel aan het onderzoek, dat onlangs via graffitiplatform The Hague Street Art naar buiten is gebracht. Dat aantal is voldoende om op gemeenteniveau uitspraken te kunnen doen.



Bewoners van Loosduinen storen zich het vaakst aan graffiti. De geïnterviewden in Laak het minst, hoewel het daar en in het centrum juist het vaakst voorkomt. Ook illegaal geplakte posters zijn een bron van ergernis in Loosduinen, net als in Haagse Hout en Escamp.



Spuitplekken

De gemeente zet legale graffiti in als middel tegen illegale verfspuiterij. Den Haag kent momenteel zes legale spuitplekken waar mensen hun gang kunnen gaan, onder meer onder het viaduct vlakbij de creatieve verzamelplaats Bink 36.



Het doel van deze plekken is volgens de gemeente het 'cool' maken van legale graffiti en het 'uncool' maken van illegaal spuitwerk. Den Haag werkt daarin samen met The Hague Street Art, een platform voor professionele graffitikunstenaars.



Deze stichting was onder meer betrokken bij het eerbetoon aan de onlangs overleden straatmuzikant Chuck Deely. Op de gevel van het Paard van Troje hangt sinds afgelopen week een gedetailleerd portret van Chuck, gemaakt van zwarte en witte graffitiverf. Maar ook is Street Art betrokken bij kunstwerken op schoolpleinen, op gevels van woningen en die van instellingen.



Controleerbaar

Zes op de tien Hagenaren vindt de legale graffitiplekken een adequaat middel tegen de storende illegale verfspuiterij. Zij vinden legale graffitikunstwerken er fraaier uitzien en noemen als voordeel dat deze legale plekken beter controleerbaar zijn voor de gemeente.

Een minderheid (12 procent) is het daar totaal niet mee eens. Deze Hagenaars zijn bang dat legale spuiterij de oorzaak van het probleem niet wegneemt, omdat 'kwaadwillenden' toch wel ergens anders muren gaan bekladden of gewoonweg over het legale werk heen spuiten. Ook storen deze tegenstanders zich aan de legale graffitikunst, omdat het 'lelijk' is en 'rommelig' overkomt in het straatbeeld.