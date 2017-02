Ernesto Hoost geeft training op Haagse kickboksschool

De Nederlandse vechtsportveteraan Ernesto Hoost werd tijdens zijn K1-carrière maar liefst vier maal wereldkampioen. Daarnaast won hij Europese en wereldtitels in kickboksen, thaiboksen en savate (Frans boksen). Hoost kreeg de bijnaam Mister Perfect vanwege zijn 'technisch perfecte vechtstijl'.



Aanstaande maandag geeft de sinds 2006 'gepensioneerde' Hoost les aan de wedstrijdvechters van ARJ Trainingen. Eigenaar en coach Mike Polanen is enthousiast over zijn bezoek: ,,Dit is zo'n vechter die het echt gemaakt heeft en geen grote praatjes nodig heeft."



De atleten van de sportschool worden wel vaker getrakteerd op een les van een topsporter. In januari was Peter 'Lumberjack' Aerts bij hen in de ring te vinden.



Wil je aanstaande maandag komen kijken? Laat het even weten via info@arjtrainingen.nl.