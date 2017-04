Eten om De Mos aan 'knaken' te helpen

Voor 250 euro schuiven mensen die De Mos een warm hart toedragen aan op de tweede etage van Catch, het populaire restaurant van Allie Simonis in Scheveningen. 'Donaties zijn fiscaal aftrekbaar' stond er onderaan de uitnodiging.



De tafels zitten vol. ,,Alle mooie mensen van Den Haag zijn er!", zegt Jelle Meinesz, voorzitter van de Club van Honderd, sympathisanten van Groep De Mos, tijdens het welkomswoord.



Grootste?

Ze hebben momenteel drie zetels in de Haagse gemeenteraad, maar Richard de Mos denkt dat zijn partij de grootste kan worden. ,,Het worden minstens zeven zetels", weet John van Zweden, behangkoning en voetbalbestuurder. ,,We kunnen hier wel dollen en lachen, maar van nul naar drie zetels was al een mooie stap. Dat worden er straks nóg veel meer. Richard de Mos is iemand die de mensen in Den Haag aanspreekt."



De Mos vertelt dat het klaarstomen van zijn mensen voor de gemeenteraad al is begonnen. Van Zweden was bij de vorige verkiezingen lijstduwer en stond op de onverkiesbare 25ste plaats van de lijst. Nu twijfelt hij, misschien wil hij de raad wel in. ,,Ik ben gestopt met werken, dus heb ik de tijd. Ik denk dat ik een aardige politicus zou zijn. Ik begrijp het spelletje wel. Maar ik ben nu niet belangrijk. Daar staat-ie: Richard de Mos."



Eerst krijgen de gasten Canadese wilde zalm als voorgerecht, daarna neemt de lijsttrekker het woord. ,,Wij geloven er in", roept hij. ,,We willen aan de knoppen zitten, wethouders leveren en van Den Haag een nog leukere stad maken. Met jullie steun gaan we de grootste worden, zes, zeven, acht zetels!''