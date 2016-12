Eten, tanken, shoppen en koffie van Starbucks

De enorme reclamezuilen langs de A13 richting Rotterdam laten er geen misverstand over bestaan: even de weg af bij Rijswijk moet je zijn voor snelle kippenpootjes, benzine, koffie van Starbucks, boodschappen en een plek om te werken. De KFC zit al even aan de Vrijenbanselaan, nieuw geopend is gisteren een Shellstation met winkel en verse etenswaren en broodjes 'on the spot' gemaakt, die is gekoppeld aan de Starbucks met werkplekken en wifi. Het is het nieuwe concept van Shell, waarvan Rijswijk de eerste is in de regio. De volgende rond Den Haag komt er volgend jaar langs de verlengde A4.



Het nieuwe concept van de twee A-merken, Shell en Starbucks, heeft al op vijf andere plekken in Nederland zijn waarde bewezen, zegt Machteld de Haan, general manager retail van Shell. ,,We zijn voortdurend bezig hoe we tegemoet kunnen komen aan de veranderende gewoonten van onze gasten'', zegt De Haan.