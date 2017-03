Even je zere been vergeten

Kunstenares Els van Asten bedacht een 'mobiel museum' voor verpleeghuisbewoners. Dat staat nu in het Haagse huis Mariahoeve. ,,Als je naar kunst kijkt, denk je even niet aan je zere been.''

De 78-jarige Paula van Steekelenburg zit met haar nicht voor één van de kasten. Toen ze nog thuis woonde, ja, toen ging ze wel naar het museum. ,,Toen ik nog op stap kon, toen ik nog kon fietsen. Ik mis dat wel.''

Om het gemis op te vullen is er nu 'het eerste mobiele museum ooit'. Dat komt naar jou toe in plaats van andersom. De speciaal ontworpen vitrinekasten zijn van onder tot boven gevuld met kunst: beeldjes, fotografie, zeefdrukken, schilderijtjes.

De eerste plek waar het museum is neergestreken, is verpleeghuis Mariahoeve van Florence. Daar blijft het een aantal maanden staan tot het doorreist naar het volgende zorgcentrum.

De Haagse kunstenares Els van Asten, die veel zeegezichten schildert, exposeerde ooit zelf een werkje in een verpleeghuis. Zo kwam ze op het idee. ,,Zo'n expositie is leuk, maar als je ermee rondreist, bereik je veel meer mensen, hebben veel meer mensen er plezier van.'' En waarom kunst voor verpleeghuisbewoners? ,,In een museum doe je inspiratie op, je voert andere gesprekken, je denkt even niet aan je zere been.''

Van Asten kent het leven in een zorgcentrum. Haar eigen moeder, die 100 werd, woonde jarenlang in een verzorgingshuis. ,,Ik vond het daar ongelooflijk saai. Er is veel routine, al is er nu wel meer levendigheid dan jaren geleden.''

De Haagse ontwerper Pink Steenvoorden bedacht speciale strakke, witte, transparante vitrinekasten, waar je ook goed zicht op hebt vanuit een rolstoel, en een bijbehorend zitmeubel. ,,Ik heb geprobeerd om een hangplek voor ouderen te creëren. Het zitmeubel heeft een zitje op normale hoogte en een hoger zitje, dat is makkelijker als je met een rollator loopt.''

Wandelstokhouder

Steenvoorden dacht zelfs aan een wandelstokhouder. ,,Handig, want als mensen hem laten vallen, kunnen ze hem niet meer oppakken. En zonder wandelstok komen ze niet meer weg.''

In het museum zijn de meest uiteenlopende werkjes te zien, 72 stuks van 68 verschillende kunstenaars. Allemaal op miniatuurformaat, maximaal 25 bij 25 centimeter, zodat er zoveel mogelijk in de kasten past. De meeste zijn speciaal gemaakt voor het reizende museum. Kunstenaar Theo Damsteegt leverde een abstracte linosnede (vergelijkbaar met een houtsnede, alleen wordt het ontwerp gesneden uit het zachtere linoleum in plaats van uit hout, red.). ,,Het is leuk om hier aan mee te doen. Het is mooi dat je de kunst naar de mensen toebrengt.''