Ex-daklozen weer aan het werk helpen

Onder de noemer 'Den Haag Actief' is in juli een pilot van start gegaan, waar dak- en thuislozen aan meedoen die ook al meedraaien in het traject 'Housing First'. Dat project helpt dak- en thuislozen aan een woning, zonder dat ze eerst een behandeling te hoeven volgen of moeten laten zien dat ze 'wooncompetenties' bezitten.



Housing First

Melanie Schmit, coördinator van Den Haag Actief vertelt: ,, Er zijn mensen die niet functioneren in een groepsopvang. Daarom is Housing First bedacht. Ze krijgen een zelfstandige woning met begeleiding aan huis.''



Deze groep, bestaande uit 80 personen, draait mee in de pilot Den Haag Actief. Dit jaar hoopt Limor, dat dak- en thuislozen opvangt, al 45 van hen aan een betaalde baan te helpen of op zijn minst aan een activiteit, zoals vrijwilligerswerk.



Individuele begeleiding

Vanaf het najaar gaan deelnemers ook meedoen aan groepsbijeenkomsten, waarin ze bijvoorbeeld leren dat wat ze op straat hebben opgepikt - zoals assertief en inventief zijn - te gebruiken in een baan.



Als het project aanslaat, hoopt Limor het traject, waarbij elke deelnemer individuele begeleiding krijgt, aan te kunnen bieden aan álle Haagse dak- en thuislozen. Limor is nu hard op zoek naar ondernemers die het aandurven om mensen die soms jarenlang op straat geleefd hebben, een al dan niet betaalde baan aan te bieden.