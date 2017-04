Expeditie Juttersgeluk maakt stranden schoon

Op vrijdag 7 april wordt tussen 10.00 en 12.00 uur het strand ter hoogte van Slag Beukel in 's-Gravenzande ontdaan van plastic troep en al het andere dat niet op een zandstrand hoort. 's Middags meldt de groep zich van 13.30 tot 15.30 uur in Kijkduin. Op zaterdag 8 april zijn de deelnemers 's ochtends twee uur bezig bij de Wassenaarse Slag in Wassenaar.



Expeditie Juttersgeluk startte in 2015 in zes deelnemende gemeenten, het jaar daarna deden zeventien gemeenten mee. Dit jaar doen 27 van de 32 kustgemeenten mee. Ruim 700 mensen doen hun best om het strand afvalvrij te maken.