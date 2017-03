Exploitanten Geleenstraat: 'Onbekend met illegale prostitutie'

De burgemeester van Den Haag geloofde daar geen snars van en sloot de raamprostitutiepanden van twee Haagse kamer- en cabineverhuurders en trok hun exploitatievergunning in. De Hagenaars stapten naar de Raad om de vergunningen terug te krijgen.



De burgemeester wil de twee evenwel geen vergunningen meer verlenen omdat ze wisten, of hadden kunnen en moeten weten, dat er in een van hun panden in de Geleenstraat meisjes en vrouwen tot prostitutie gedwongen werden. Volgens de burgemeester ging het om minstens acht in Hongarije geronselde vrouwen.



Papi

Volgens de raadsman van de Hagenaars ging het om slechts twee gedwongen prostituees uit Hongarije. Die werden door de bende van 'Papi' in de panden van de exploitanten uitgebuit. ,,Wij wisten daar niets van. Ook de zedenpolitie, de GGD en de belastingdienst wisten van niks. Pas na telefoontaps ging het balletje rollen en kwam er een strafzaak. Alleen Papi en zijn zoon zijn veroordeeld. Wij zijn niet eens vervolgd", zei de Hagenaar.



Dat de strafrechter geen reden zag om de twee Hagenaars te veroordelen maakt voor de burgemeester geen verschil. Hij concludeerde op basis van de afgetapte telefoongesprekken tussen Papi, zijn handlangers en de door de Hagenaars aangestelde beheerders dat de exploitanten ervan wisten.



Verantwoordelijkheid

,,Er was regelmatig contact tussen de exploitanten, de beheerders en Papi. Het is onmogelijk om dan geen signalen op te vangen dat er iets erg mis is," aldus de woordvoerster van de burgemeester. ,,Bovendien hadden ze de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in hun panden.''



De Hagenaars denken dat de burgemeester slechts een stok nodig had om de hond te kunnen slaan. Uitspraak binnen enkele weken.