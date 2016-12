Expo Haagse verhalen: 'Zeg, ben jij de broer van Haagse Harry?'

,,Soms vraagt iemand me of ik de broer van Haagse Harry ben. Daar ben ik trots op, want ik ben een echte Hagenaar, geboren in Molenwijk. Nu woon ik in het Bezuidenhout.'' Aan het woord is Hans Haneveld (45), als fietscoach een bekend gezicht in de Grote Marktstraat.