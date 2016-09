Extra concurrentie op Scheveningse strand

Een verlengd strandseizoen voor de strandpaviljoens, een ruime proef met een jaarrondexploïtatie zelfs. Niet alle Scheveningse ondernemers zijn gecharmeerd van de liberaliseringsplannen van het stadsbestuur.



Op de boulevard vrezen sommigen voor 'Noordwijkse toestanden'. ,,Daar kregen de strandtenten ook steeds meer ruimte. Het gevolg? Leegstand op de promenade,'' waarschuwt een ondernemer tijdens het commissiedebat over de strandnota. ,,Het is simpel,'' zegt een collega. ,,Als de paviljoens in de wintermaanden open mogen zijn, wordt de boulevard leeggetrokken.''



Reuring

Het college van Den Haag wil meer reuring. Niet op het Zuiderstrand waar de rust en ruimte moet worden gekoesterd, maar wel daar waar het kan. Dat betekent ook meer vrijheid: sportaccommodaties mogen dan drank en eten gaan serveren. Horecapaviljoens mogen sportclinics aanbieden en badkleding verkopen. Dit alles om miljoenen extra gasten naar de Haagse kust te lokken.



De ondernemers aan de kust hoeven dus niet te vrezen, zo meent VVD-wethouder Boudewijn Revis. ,,De koek wordt straks groter. En iedereen krijgt daar een stukje van.''



Maar wat als dat niet gebeurt? De ondernemers zijn er niet allemaal gerust op, het CDA evenmin. ,,Príma dat strandtenten het hele jaar open mogen, maar beperk dat tot pakweg acht paviljoens'', stelt raadslid Cees Pluimgraaff voor. En is het wel zo verstandig om al die sportaccommodaties ook een horecavergunning te geven, vraagt hij zich af. ,,Dat zijn dus tien concurrenten voor de strandtenten.''