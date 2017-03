Extra voorstellingen Lucky Live in Zuiderstrandtheater

Na het optreden van Van der Pavert in De Wereld Draait Door gisteravond waren de kaartjes in mum van tijd uitverkocht. Daarom besloot de organisatie de productie langer door te laten lopen.



In de show neemt de Hagenaar het publiek mee op reis door de krochten van het Nederlandse entertainment landschap. Via gigantische videoschermen wordt de bezoeker meegezogen in zijn kijk op de televisie. En het blijft natuurlijk een productie van Van der Pavert, dus LuckyTV-karakters Willy & Max en Freek Vonk passeren ook de revue.



De extra voorstellingen zijn op woensdag 5 juli, donderdag 6 juli, vrijdag 7 juli, zaterdag 8 juli en zondag 9 juli. Die kaarten zijn te bestellen via luckylive.nl.