Familie looft beloning uit voor wie hondje Kees vindt

Het tien maanden oude hondje schrok oudjaarsavond zo van een vuurwerkknal in de omgeving van de Westvlietweg dat hij vluchtte. Zijn bejaarde baas Gerrit Buitelaar (82) uit Voorburg is ten einde raad en plaatste al meerdere keren een oproep.



Dat was tot nu toe tevergeefs. De familie wil nu een beloning uitloven voor wie met de verlossende tip komt. ,,We zoeken nu al drie maanden. Mijn schoonvader lijkt zich er bij te hebben neergelegd, maar we geven niet op. Mijn kinderen missen Kees ook,'' zegt schoondochter Paula Kemp.



Sloten

Wat die beloning inhoudt, weet ze nog niet. ,,Maar we zetten er graag wat tegenover dat Kees gevonden wordt. Liever geen geld maar wel een warm gebaar. Kees moet toch ergens zijn komen aanlopen.'' Ze houdt ook rekening met het ergste. ,,We hebben al vele sloten afgezocht. En als hij in de Vliet is gevallen heeft hij het vast niet overleefd. Maar dan zal toch een schipper hem moeten hebben gezien.''



Wie een tip heeft, kan deze doorgeven aan Paula Kemp: 06 12228999.