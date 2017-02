Familie Mitch eist namen van de verdachte agenten op

De zaak is vandaag nog niet inhoudelijk, het gaat om een regiezitting, maar het is wel de start van de openbare rechtszaak tegen de agenten die strafrechtelijk worden vervolgd. De identiteit van de twee mannen zal ook vandaag geheim worden gehouden. Zij zijn aanwezig maar zitten in politietenue achter een scherm. Hun stemmen worden vervormd.



De advocaten van de familie willen weten wie de verdachten zijn en hebben vandaag in de rechtbank gevraagd of de namen bekend gemaakt kunnen worden. De familie overweegt namelijk naast de strafzaak ook een civiele procedure tegen de agenten. Ook willen zij de identiteit weten om - bijvoorbeeld - na te gaan of de agenten al eens eerder hun boekje te buiten gingen.



Politiebusje

In april wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De advocaten van de familie willen dat uitstellen omdat zij een artikel 12-procedure zijn begonnen om ook drie andere agenten te vervolgen die betrokken waren bij het incident. Ook zij zouden Mitch hulpeloos hebben achtergelaten en hem tegen de regels in met een politiebusje hebben vervoerd, terwijl hij al bewusteloos was. Die artikel 12-procedure wordt trouwens in maart behandeld.



De rechtbank in Amsterdam wil echter niet wachten op die procedure en wil verder met de twee agenten die vandaag en dus ook in april (inhoudelijk) terechtstaan. ,,Anders gaat het nog jaren duren en daarvoor is het maatschappelijk belang in deze geruchtmakende zaak te groot."



Nekklem

Mitch Henriquez (42) werd eind juni 2015 na een festival in het Haagse Zuiderpark aangehouden na een woordenwisseling met enkele agenten. Zij werkten hem tegen de grond en legden hem in een, naar later bleek, fatale nekklem. Hij overleed een dag later. De agent die de nekklem aanlegde en de agent die Mitch in zijn gezicht sloeg en pepperspray gebruikte, worden strafrechterlijk vervolg. Drie andere betrokken agenten kwamen er met een maatregel van hun werkgever vanaf.



Mitch' dood leidde tot dagenlange protesten en rellen in de Haagse Schilderswijk tegen politiegeweld.