Familieschat Haagse kunst keert even terug in Pulchri

Herman van der Ven heeft zich genesteld in een van de zalen van Pulchri aan het Lange Voorhout. De Haagse kunstenaarsvereniging speelt al zes decennia een grote rol in zijn familie. Aan de wanden van de zaal is daarvan het resultaat te zien. Werken, vaak heel vroege werken, van Haagse kunstenaars als Kees Andrea, Gerd Arntz, Jurjen de Haan en Sierk Schröder. Van der Ven stuitte op de uitgebreide verzameling bij het opruimen van zijn ouderlijk huis in het Statenkwartier. Als ode aan de schoonheid heeft hij de tentoonstelling Een familie van liefhebbers, 1955-2015 mogen inrichten in Pulchri







Reünie

Van der Ven begroet een neef die de zaal binnenstapt. ,,De tentoonstelling is een reünie van familieleden die elkaar vaak lang niet hebben gezien en van Haagse kunstenaars'', zegt Van der Ven lachend. Hij benadrukt dat hij de expositie nooit had kunnen inrichten zonder de steun van Pulchri, waarmee zijn familie al 60 jaar is verbonden, en drie ambachtelijke lijstenmakers. ,,Er was nogal wat werk dat moest worden opgeknapt.''



Zoals dat gaat bij het opruimen van een huis waarin een ouder is overleden, stuiten kinderen nog wel eens op schatten. Zo ook Van der Ven en zijn zussen, toen zij aan de slag gingen na het overlijden van hun stiefvader en kunstminnaar Tony. ,,Mijn moeder zat toen al in verzorgingshuis Bosch en Duin. Ik ben begonnen met kunst vanuit het huis in het Statenkwartier naar haar kamer in Bosch en Duin te brengen. Als een soort troost. Ik had er lol in en mijn moeder had er lol van.'' Zijn moeder, Ans de Leeuw, is augustus vorig jaar overleden, nog geen jaar na haar tweede man en Pulchri-lid Tony.

