Fatima Faïd: Ik ben klaar met de uitsluiting en de haat

Strijden

Faïd staat bekend als een activistisch raadslid. De HSP'er maakte zich sterk voor de aanpak van discriminatie, onder meer door de Haagse politie. En ze strijdt voor de rechten van demonstranten.



Eind november nam Faïd het al op voor Sylvana Simons. Het raadslid diende een klacht in bij een anti-discriminatiebureau tegen de makers van een filmpje op social media. Daarin is Simons te zien als Zwarte Piet en slachtoffer van een lynchpartij. Faïd: ,,Ze heeft racisme op de kaart gezet. Als je de partij bagger ziet die vervolgens over haar heen is gekomen, niet te geloven zeg. Ik ben helemaal klaar met de haat en de uitsluiting.''



Sylvana Simons begon haar politieke carrière in maart, toen ze zich aansloot bij de tweemansfractie Denk van oud-PvdA'ers Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk. In december vertrok ze, omdat Denk niet 'verbindend' maar juist 'polariserend' zou zijn



Belangen

Ook zou de partij geen oog hebben voor de belangen van vrouwen en homoseksuelen. Faïd was blij met die stap van Simons. ,,Denk is te conservatief. Wij zoeken de verbinding. Je moet het niet alleen benoemen, je moet ook met elkaar verder.''



Faïd blijft gewoon in de gemeenteraad voor de HSP, belooft ze. ,,Het is dus geen overstap, het ligt in elkaars verlengde. Ik wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken. Of het nou lukt of niet, ik heb wel mijn idealen gevolgd.''



Artikel 1 moet minstens een zetel halen, vindt Faïd. ,,Je moet reëel zijn, we bestaan drie weken. Maar goed, een zetel moet zeker kunnen. En de Tweede Kamer in is ook geen doel op zich in mijn leven.''