Feest, want De Vogelkelder bestaat 40 jaar

Hoe groot is de grootste dierenwinkel van Nederland?

,,Hier aan de Kerketuinenweg hebben we, inclusief parkeerplaats, 8.000 vierkante meter.''



Wat betekent 'avonturia' eigenlijk?

,,Zo'n zesenhalf jaar geleden hebben mijn broer Donald en ik onze vader weten te overtuigen dat De Vogelkelder niet langer de lading dekte. We verkochten al knaagdieren, hadden een reptielengrot en een goudzoekvijver. Toen hebben we het woord 'avonturia' bedacht. Het staat voor ontdekken, beleven en bewonderen.''



Jullie werken nu aan een rattenriool. Wat is dat?

,,Het is een soort decor van een rioleringstelsel waarin ratten en muizen leven, zoals je misschien kent uit films waar gevangenen ofzo dan doorheen lopen als ze vluchten. Er komen enkele 'uitstulpingen' waar mensen dan hun oor tegenaan moeten houden. Bij de ene uitstulping horen ze het geluid dat iemand maakt als-ie naar de wc is geweest en doortrekt, bij een andere uitstulping hoor je 'vanuit het riool' geluiden van het stadsverkeer.''



In welk deel van uw speciaalzaak vertoeft u het liefst?

,,In onze reptielenwereld. Dat is sowieso de favoriet van iedereen; zeker van grootouders die hier met hun kleinkinderen komen. Er ligt een mooie vijver in met vissen, mandarijneendjes en flamingo's. Ook hebben we er papegaaien losgelaten.''



Hoe laat is het feestje over twee dagen?

,,Van 12.00 tot 17.00 uur. Voor iedere bezoeker is er een hapje en een drankje.''