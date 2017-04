Festival Classique: privéconcerten in reuzenrad

Het Haagse Festival Classique, van 16 tot en met 25 juni, zit dit jaar vol bijzondere concerten. Zo kunnen de bezoekers van het Pastaconcert zelf koken in de Italiaanse winebarSolo Vino om daarna onder het genot van de muziek van gitaristen Izhar Elias en Fernando Cordas aan een lange tafel te genieten van een Italiaanse familiemaaltijd.



Drankliederen

Opmerkelijk is ook een opvoering van werken van Schubert in de Scheveningse visafslag. Festival Classique belooft 'drankliederen, liefdesverdriet, een mannenkoor en meer. Van Lied ohne Worte tot Das Fischermädchen.'



En wat te denken van baby- en kinderconcerten in het Kurhaus waarbij onder anderen Matilde Castro de kleintjes laat kennismaken met klassieke muziek.



Het klassieke muziekfestival wordt al sinds 2006 gehouden en speelt zich net als vorig jaar helemaal af in Scheveningen. Het trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.http://www.festivalclassique.nl/nl/