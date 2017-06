Festival Classique trekt meer publiek

Precieze bezoekersaantallen zijn volgens festival-woordvoerder Johan Kloosterboer niet te geven, maar bij de gratis concerten op de Scheveningse boulevard was het bijzonder druk. ,,Aangevuld met de kaartverkoopconcerten schatten we dat ongeveer 43.000 mensen de verschillende activiteiten hebben bijgewoond’’, laat Kloosterboer weten. ,,Het was de tweede keer dat we het festival in Scheveningen hebben gehouden en het bevalt ons goed. We blijven hier dus terugkeren.’’