Festival Rewire trekt internationaal publiek

Avontuur

,,Rewire beweegt zich op de randen van genres en disciplines. De muziekstromingen zijn heel verschillend, van nieuwe jazz en hedendaagse klassieke muziek tot noiserock van Michael Gira en zijn band Swans. Bezoekers komen naar Rewire om zich te laten verrassen. Veel van de acts die je hier ziet staan later op grotere festivals.''



Internationaal

,,Er komen bezoekers uit meer dan 35 landen en we hebben acts uit ruim 25 landen. Veel internationale media schrijven over ons festival. Internationaal staan we in de scene hoog aangeschreven. Den Haag heeft een naam in de wereld van de elektronische muziek.''



Underground

,,Tijdens Rewire presenteert fotograaf Bertus Gerssen zijn boek In Situ, een eerbetoon aan de mensen van de Haagse underground muziekscene. De locatie is passend: een kelder aan de Paviljoensgracht. Den Haag heeft decennialang een rijke underground gehad, maar met het sluiten van kraakpanden zijn ook culturele broedplaatsen als De Vloek, De Illusie en, in een wat grijzer verleden, De Blauwe Aanslag verdwenen. Twee van de festivallocaties zijn het Paard en Korzo Theater, instituten in het Haagse culturele leven, maar beiden ontstaan in de kraakwereld.''



Kruisbestuivingen

,,Rewire probeert muzikanten en kunstenaars uit verschillende genres bij elkaar te brengen. Een exemplarisch voorbeeld daarvan is het gezamenlijke optreden van technogrootheid Jeff Mills en afrobeatdrummer Tony Allen van de band van Fela Kuti op zondag.''



Uniek moment

,,Dat is het eerbetoon aan Julius Eastman, zaterdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in de Grote Kerk. Hij is een in de vergetelheid geraakte afro-Amerikaans componist, jong overleden en voor zijn dood aan lager wal geraakt. Sinds 2013 staat zijn werk weer in de belangstelling. Twee van zijn stukken worden uitgevoerd met twee vleugels en live elektronica. En dat op die plek, dat wordt echt heel bijzonder!''