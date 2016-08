Fiets niet meer veilig buiten stallingen Grote Marktstraat

Alle fietsen die niet in een rek, vak of stalling staan worden weggehaald, waarschuwt de gemeente Den Haag nu alvast.



De weggehaalde fietsen worden door medewerkers van de gemeente naar een stalling in de Kranestraat, bij de Amsterdamse Veerkade, gebracht. Daar kan de eigenaar zijn fiets gratis ophalen, als hij snel is. Elke ochtend worden verwijderde fietsen naar het Fietsdepot Haaglanden op de Binckhorst gebracht en daar kost het ophalen van een fiets 25 euro.



Allure

Sinds de Grote Marktstraat is opgeknapt, horen de bosjes wild gestalde fietsen er niet in het straatbeeld van deze 'winkelboulevard met internationale allure', vindt de gemeente. Die heeft inmiddels acht bewaakte stallingen in het Haagse centrum geopend met plek voor in totaal 3500 rijwielen. Gebruik van deze stallingen is gratis. Nog een 900 fietsen kunnen terecht in rekken en vakken in zijstraten van de Grote Marktstraat.



De nieuwe fietsenstallingen zijn echter nog geen groot succes. Een groot deel van het publiek dat op de fiets naar het Haagse centrum gaat om te shoppen, plaatst zijn of haar fiets zo dicht mogelijk bij de winkels, ondanks dat dat niet meer is toegestaan.