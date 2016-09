Fietsbel-demo tegen ban op foutparkerende fietsers

Vanaf 3 oktober zullen handhavers fout geparkeerde fietsen afleveren bij het fietsdepot. Mensen moeten dus vanaf dan hun fiets kwijt in de bewaakte stallingen. Op 6 oktober nodigt Patrick mensen met hun fiets uit om een uur lang, van 21:00 uur tot 22:00 uur 's avonds, te bellen met hun fietsbel tegen deze maatregel. ,,Het is een ludieke actie om de gemeente een beetje te irriteren. We hebben het bewust na de ingangsdatum georganiseerd, om te kijken hoe de handhaving op de actie reageert.''



Patrick wil de gemeente laten inzien dat het een 'ondoordacht' plan is en dat de spontaniteit om even snel een boodschapje te doen 'eruit wordt geslagen' door dit plan. ,,Kijk naar mij, ik heb een kind'', vertelt Patrick. ,,Bij de stalling bij de Grote Markt moet ik dan eerst met mijn kind en mijn fiets naar beneden rijden. Dan moet ik mijn kinderwagen pakken en die naar boven duwen, met mijn kind erin. Als ik weer terug ben, moet ik het allemaal opnieuw doen. Onwijs onhandig, en al die moeite alleen omdat ik vijf minuten in de stad moet zijn voor een boodschap.'' Op Facebook heeft Patrick een evenement aangemaakt waar mensen kunnen aangevern of zij willen deelnemen aan de fietsbel-demonstratie.



Feestgangers

Maar het probleem ligt niet alleen bij hem persoonlijk. Patrick vreest ook voor zijn gasten. ,,De gratis stallingen sluiten om 3 uur. Mijn café is echter tot veel later open. Stel dat je als feestganger je fiets in een gratis stalling hebt gezet. Dan moet je dus om vijf voor drie je wekker zetten om je fiets op te halen. Dan weet je al hoe het gaat, die komen niet meer terug en gaan lekker een patatje eten bij Piet Patat, terwijl hun vrienden nog aan het doorfeesten zijn. Bovendien is de handhaving 's nachts helemaal niet nodig.''



Volgens de cafémanager ligt de oplossing bij het plaatsen van meer nietjes. ,, Inmiddels lopen er meer handhavers rond dan dat er nietjes zijn. In de Grote Marktstraat hebben ze niet over de fietsers nagedacht. Ze hadden er vanaf het begin meer nietjes moeten plaatsen. Wat bomen erbij en je hebt genoeg plek om je fiets te stallen, maar er wordt gewoon niet geluisterd. Door onze actie moeten ze wel gaan luisteren.''



Wij zijn op zoek naar bewoners van de binnenstad die willen reageren op de nieuwe maatregel van de gemeente. Hoe ga jij ermee om? Mail jouw verhaal naar hc.online@ad.nl.