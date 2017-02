Fietsende vlogger: 'Actie was levensgevaarlijk'

Vlogger Johoral Hussain schrok achteraf zelf ook van zijn kamikazeactie. De 19-jarige Delftenaar fietste vorige week donderdag in zijn onderbroek over de A4, ter hoogte van Rijswijk. ‘Ik realiseerde me pas toen ik thuis was, hoe gevaarlijk deze actie was. Ik aanvaard de consequenties van de politie.'

De jonge vlogger, die op Youtube bekendstaat als All Day Junior, waagde zich tijdens de avondspits op de A4 in zijn roze onderbroek op de fiets. De actie kon niet op veel bijval rekenen. Hij kreeg te horen dat zijn actie gevaarlijk was en achteraf gezien kan hij zich daar wel in vinden. ,,Het was gevaarlijk voor mij op de fiets, maar ook voor het verkeer om mij heen. Veel mensen moesten vaart minderen. Op het moment zelf had ik niet zo door hoe gevaarlijk het was, dat realiseerde ik me pas toen ik thuis was.’’ Een bestuurder nam het heft in eigen hand en probeerde Johoral van de weg te krijgen door langzaam voor hem te gaan rijden. ,,Ik riep naar hem dat hij gek was, maar dat bedoelde ik als een grap. Ik heb hem later nog bedankt, want hij bedoelde het goed.’’

Consequenties

Achteraf gezien ervaart hij de gevolgen door de stunt als positief en negatief. ,,De stunt heeft me wel heel veel views opgeleverd, dus dat vond ik wel leuk. Ik vind het wat minder fijn dat ik nu niet goed sta in de media. Ik krijg veel negatieve reacties op mijn video. Maar ik lig er niet van wakker, hoor, want ik krijg ook heel veel leuke berichten. Dit is in ieder geval de heftigste uitdaging die ik heb gedaan en zal doen. Het zal echt niet gevaarlijker worden dan dit’’, belooft hij.

Youtuber Johoral bedacht deze actie om zoveel mogelijk views en volgers te krijgen voor zijn videokanaal. Eerder beheerde hij zijn youtubekanaal met vier anderen, maar hij staat er inmiddels alleen voor. ,,Ik bedenk die uitdagingen zelf door een beetje te speuren op het internet en samen met mijn vrienden. Alles voer ik altijd uit in mijn roze onderbroek.’’

Bewijslast

De politie benadrukt met klem dat de actie van Johoral levensgevaarlijk is en roept op het niet na te doen. Hoewel de jongen met de video zelf voor bewijslast heeft gezorgd, is nog onduidelijk of het juridisch mogelijk is, actie tegen hem te ondernemen. Daarover gaat de politie in overleg met het Openbaar Ministerie. ,,Het is verboden om op de fiets de snelweg op te gaan. De jongen geeft ook een slecht voorbeeld voor zijn volgers. We weten in ieder geval wie het is. We bekijken nu met het OM welke vervolgstappen we kunnen nemen.’’