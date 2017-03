'Fietsendief' opgespoord door Marktplaats

'Er wordt gesold met mijn zoon'

4 maart Jan R., die in september 2015 in de Zoetermeerse gevangenis een bejaarde medegevangene afslachtte, moest zo snel mogelijk naar een tbs-kliniek, oordeelde de rechter. Maar nog altijd zit de Hagenaar in een cel in Vught. Krom, meent zijn advocaat.