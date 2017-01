Film van Ome Ed

,,Rebel without a cause, kan ook'', oppert Paul. Samantha maakt een spottend geluidje. ,,Jullie zijn zeker sinds de oorlog niet meer buiten geweest.''



Ome Ed schudt zijn hoofd. Hij kan er met z'n pet niet bij dat de ene bezoeker de andere met een mes steekt. Volgens hem komt het doordat die films steeds levendiger op het netvlies worden gebracht. ,,Tegenwoordig is alles in 3D. Wij waren vroeger al tevreden met dubbel D'', grapt Ome Ed.



,,Jouw ex-vriendin Elsje had anders cup A. Een kinderhand is blijkbaar gauw gevuld'', sneert Samantha. ,,Hoe is het eigenlijk met Elsje?'', vraagt Martin, hoewel het hier een verboden onderwerp betreft. Iedere keer als Elsje ter sprake komt slaan bij Ome Ed de stoppen door. ,,Ze is nog steeds stapelblij onder de Spaanse zon'', weet Samantha te melden. ,,Maar zonder spinazie'', bromt Ome Ed. ,,De oogst is mislukt.''



Paul haalt zijn schouders op. ,,Spinazie is sowieso niet te vreten. Zelfs Popeye at alleen spinazie als het echt moest.'' De lage winterzon schijnt door de ramen van Nico's snackbar en toont genadeloos ieder vuiltje op het raam. Wij buigen ons over een broodje bal en de steekpartij tijdens de film op de Spuimarkt.



,,Mijn nichtje is laatst ook naar zo'n 3D-film geweest'', zegt Gerard, de HTM-bestuurder. ,,Ze zei: de special effects waren zó goed, het was nét echt. Dan denk ik: waarom zou je dan naar de film gaan?''



Wij knikken instemmend. ,,Bij déze film waren de effecten in ieder geval levensecht'', meent Martin. Hij ontkurkt nog een rondje Spa Geel. ,,Ik ga zelf nooit meer naar de film. Ik vind de realiteit al eng genoeg.''



Broer Paul valt hem bij. ,,Een bioscoopje pikken? Een bioscoopje príkken zul je bedoelen.'' Hilariteit volgt als Martin van zijn vrouw Nel via de telefoon te horen krijgt wat ze vanavond eten. ,,Steak tartare'', zegt hij verbaasd. ,,Net als in de film!'', roept ome Ed.