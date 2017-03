Flashmob van Ierse dansers in hartje Den Haag

De dans is een actie om alvast aandacht te vestigen op St. Patrick's Day, de Ierse feestdag die morgen uitgebreid wordt gevierd op de Grote Markt. De dansers die vanavond hun moves toonden in de straat, treden morgen ook op op het horecaplein.



Het is wereldwijd een fenomeen dat gebouwen groen worden verlicht op de feestdag. Den Haag doet daar nu dus ook een beetje aan mee. Naast de lampen in de Grote Marktstraat is vanavond namelijk ook het reuzenrad op de Pier in Scheveningen groen gekleurd.