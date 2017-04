Flexibele kinderopvang steeds meer in trek

Op één moment van de dag zijn ouders niet welkom. Om 17.30 uur staat de maaltijd op tafel en dan kun je hoog of laag springen, ophalen van je kind is er even niet bij. Het staat keurig vermeld op een briefje op de deur van de eetkamer. Tussen half zes en kwart over zes blijft de deur dicht. Vader Mark Hobma zit in de hal te wachten tot zijn 4-jarige zoon Atze - 'hij zit net in groep 1' - klaar is. Het gezin heeft vanavond nog een lange rit voor de boeg, want opa, die in Friesland woont, is jarig, maar eerst dat bord leegeten.



De 'flexibele opvang', waar steeds meer vraag naar komt, is een uitkomst voor het gezin Hobma. Ze zijn pas vanuit Friesland naar Den Haag verhuisd, omdat moeder Hobma een goeie baan bij een ministerie kon krijgen. Binnen een mum van tijd had Mark Hobma ook een mooie baan bij een ingenieursbureau. En ineens rees er een probleem, want: waar laten we Atze? ,,De opvang in de buurt zat vol. De school begon toen over Daan Dak. Dit is voor ons ideaal. Ineens vallen alle puzzelstukjes in elkaar.''



In het begin at Atze nog thuis, maar dat bleek geen succes. ,,Hij was dan zo moe dat er geen hap meer inging.'' Daarbij: de Hobma's moeten allebei 'wel eens een uurtje langer doorwerken'. En dan is het handig dat Atze vast gegeten heeft. De blonde kleuter duikt op. De quinoa met groente, die vandaag op het menu stond, is schoon opgegaan, zegt groepsleidster Shelly Marcus. Vanavond aten er elf kinderen mee. ,,Toevallig allemaal moeilijke eters, thuis dan. Hier eten ze uitstekend. Zien eten doet eten. En eer ze thuis zijn, is het vaak te laat, dan zijn de kinderen moe.''