Flink meer straatroven, pizzabezorgers de klos

Van de laatste slachtoffers van een beroving waren vier van hen een pizzabezorger. Een opvallende stijging, constateert de politie. Wijkagenten zijn inmidels langs pizzabezorgbedrijven gegaan om te waarschuwen extra alert te zijn.



,,En waarom?'', zegt de woordvoerder. ,,Bij deze jongens is echt niets te halen. Ze hebben hooguit geld van drie pizza's bij zich, terwijl je wel heel veel schade aanricht bij de bezorger.''



Zoals bij de koerier bijvoorbeeld die afgelopen weekend beroofd werd in de Haagse wijk Waldeck. Hij werd door twee jongens beetgepakt, terwijl een derde hem bedreigde met een wapen. Met het beetje geld dat hij bij zich had, gingen ze ervandoor. De jongen, die nog had willen vluchten, bleef geschokt achter.



In totaal werden de laatste vier weken in de regio Den Haag veertig mensen op straat werden beroofd. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar maar 24. Opvallend is dat de meeste roven in het weekend plaatsvinden. Zo werd in de Haagse Bylandstraat een 23-jarige in de nacht van zaterdag op zondag meegesleurd en geslagen. Een van zijn belagers zat in een rolstoel. In Zoetermeer raakte een 25-jarige Leiderdorper gewond, toen hij van zijn sieraden en telefoon werd beroofd.



Grootser

In Delft pakten criminelen het nog iets grootsers aan. Hier werd een supermarkt en een restaurant overvallen. De politie onderzoekt of er verbanden zijn tussen de overvallen en de straatroven.



De stijging is een bittere pil voor de politie. De straatroven daalden de laatste jaren zo sterk dat het Twisterteam, gespecialiseerd in het opsporen van daders van straatroven, niet meer nodig werd geacht. De kennis van de rechercheurs uit dit team werd overgedragen aan zogenaamde taakaccenthouders van districsrechercheteams, die binnen de Eenheid Den Haag werken. Volgens een politiewoordvoerder houden ze onderling wel goed contact.