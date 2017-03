Fonds 1818 heeft geld van OM ineens binnen

Het geld was onderdeel van een grotere buit die het Openbaar Ministerie van de stichting Rhytm of Reason afnam. Deze stichting organiseerde door het hele land festivals, waaronder het Life for Live festival op het Malieveld en in het Zuiderpark. De stichting kreeg hiervoor 145.000 euro van Fonds 1818. Jaren later bleek de stichting op grote schaal met subsidies en donaties te hebben gefraudeerd.



Via een schikking in 2013 kreeg het OM 1,7 miljoen euro in handen. Fonds 1818 en het OM kwamen overeen dat het goededoelenfonds 68.000 euro zou terugkrijgen. Eind februari bleek het geld nog altijd niet te zijn overgemaakt, waarna Fonds 1818 een rechtszaak startte. Ongebruikelijk, omdat het normaal gesproken het Openbaar Ministerie is dat mensen voor het gerecht daagt.



De gang naar de rechter heeft effect gehad, denkt Boudewijn de Blij van het fonds. Gistermorgen stond het geld ineens op de rekening. ,,Zonder brief of toelichting is het bedrag gestort. Het is bizar dat je op zo'n manier druk moet uitoefenen.''