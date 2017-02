Fonds 1818 wil 70.000 euro van Openbaar Ministerie

Waar het Openbaar Ministerie normaal gesproken de instantie is die personen voor het gerecht daagt, moet het nu zelf zich verantwoorden in de rechtbank. Begin maart is de zitting. Het gaat om een bedrag van bijna zeventigduizend euro waar het Fonds 1818 recht op zegt te hebben.



Buit

Dat bedrag is onderdeel van een veel grotere buit die het Openbaar Ministerie de stichting Rhytm of Reason heeft afgenomen. Deze stichting organiseerde festivals op veel plekken in het land en vroeg hiervoor subsidies aan bij overheden en bij fondsen.



Van Fonds 1881 kreeg de stichting tussen 2001 en 2003 ruim 145.000 euro voor het organiseren van de Life for Live-festivals op het Malieveld en in het Zuiderpark. Maar in 2009 werden directeur Aysim D. en penningmeester Recep K. aangehouden. Deze zussen zouden 1,7 miljoen in eigen zak hebben gestoken, waaronder ook het geld van Fonds 1818.

In 2013 kwam dat geld via een schikking in handen van het OM. De vrouwen wisten zo strafvervolging te voorkomen en het Openbaar Ministerie meende dat de benadeelde stichtingen sneller hun geld zouden kunnen krijgen.



Deal

In plaats daarvan volgde drie jaar lang gesteggel wie hoeveel geld terugkreeg. Pas in mei vorig jaar kwam er een deal tussen het OM en Fonds 1818 over een bedrag van 68.697 euro.



,,We dachten dat het geld binnen twee weken op onze rekening zou staan'', zegt Boudewijn den Blij, directeur van Fonds 1818. Niets bleek minder waar. ,,We hebben brieven geschreven, het OM herhaaldelijk gesommeerd, maar het haalde niets uit. We zijn het nu zat, vandaar de stap naar de rechter.''



Het OM zegt wel te willen betalen, maar weet nog niet nog wanneer dat lukt. Het Fonds 1818 zou zich in een laat stadium hebben gemeld. Het geld was toen al teruggevloeid naar de schatkist. Dat weer terugdraaien kost tijd.