Fors minder naar theater

De daling is opvallend, omdat landelijk gezien er juist een stijging is van het bezoek. Ook in de stad Den Haag zelf was er geen groei, het bezoek is nagenoeg gelijk aan 2012.



In 2011 kregen kunstinstellingen te maken met een verhoging van de btw op toegangskaarten en het voornemen om te bezuinigen op de culturele sector. Het aantal bezoeken liep in 2012 met 11 procent terug, tot 17,1 miljoen.