Fotografe portretteerde niqaabdraagsters

Verschil

Eenmaal bij de vrouwen thuis, ontdekte ze dat niqaabdraagsters daar weinig verschillen van andere vrouwen, vertelt Aukema. ,,We hebben ook veel gelachen. Ik had eerder ook wel van die vooroordelen. Ik vond het er best eng en grauw uitzien en dacht: dat zijn vast heel strenge en serieuze mensen.''



Het werd Aukema duidelijk dat veel vrouwen gewoon van hun niqaab ,,houden''. ,,Het heeft uiteraard vaak met geloof te maken en de niqaab herinnert de vrouwen eraan dat ze het goede moeten doen. Er zijn er ook die een niqaab gewoon mooi vinden. En ik hoorde de vergelijking met de oester, die mooi blijft door zijn schelp en beschadigd kan raken daarbuiten.''



,,Door de weerstand in het westen en de wetten die er tegen in de maak zijn, rijst wel de vraag hoe sterk een vrouw moet zijn om nog een niqaab te dragen'', aldus de fotografe.



'Too busy being awesome' is van 1 mei tot en met 8 juni te bezoeken.