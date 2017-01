'Franse toestanden hier voorkomen'

De metropoolregio telt nu twee van deze voor Nederland vrij unieke grootschalige detailhandelsvestigingen (gdv's) zonder branchebeperkingen: het Alexandrium in Rotterdam en Megastores in Den Haag. In de ogen van het orgaan is er voor ketens met plannen voor een megafiliaal nog ruimte om zich in een van deze twee gebieden te vestigen.



Woonboulevards

De metropoolregio heeft daarom ook een actieplan opgesteld om de versnippering van woonwinkelgebieden tegen te gaan. Volgens de MRDH is de vestiging van andersoortige winkels in zulke gebieden slecht voor stads- en dorpscentra. Ze trekken immers klanten weg bij de gewone middenstand.



Vast staat dat de MRDH nog een flink robbertje moet vechten met de provincie Zuid-Holland om haar agenda te verwezenlijken. Ook die wil woonwarenhuizen concentreren en het aantal woonboulevards terugdringen, maar gaat daarin niet zo ver als de MRDH. Zo wil de provincie niets weten van kleine winkels op woonboulevards.



InRetail, de brancheorganisatie voor onder meer schoenen-, kleding- en woonwinkels, juicht de plannen toe. ,,Wat we moeten voorkomen, zijn Franse toestanden,'' zegt branchespecialist Bert-Jan van der Stelt. ,,Daar vind je aan de randen van de steden van die grote vlees-noch-viswinkelgebieden waar van alles wordt aangeboden, zoals, schoenen-, sport-, mode- en woonproducten. Niemand is daarbij gebaat, zeker de consument niet. Die wil woonproducten met elkaar kunnen vergelijken zonder daarvoor stad en land af te rijden.''