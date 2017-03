Fris bloed welkom bij 90-jarig koor

De tijd dat zijn koor zich louter op geestelijk repertoire concentreerde, ligt volgens Vellekoop al lang achter zich. ,,Onze dirigent Aldert Fuldner heeft voor vernieuwing gezorgd. We brengen nu ook musical- en filmmelodieën uit bijvoorbeeld de West Side Story en Les Misérables. Omdat onze naam zo'n begrip is, houden we de aanhef 'christelijk' aan, maar ons repertoire is veelzijdiger. Al zullen we ook in de toekomst een uitnodiging van de Evangelische Omroep nooit afslaan. Hoe meer er in Nederland wordt gezongen, hoe beter dat ook voor ons is.''



Omdat veel muziekverenigingen moeite hebben met het vinden van nieuwe jonge leden, houdt het Haags platform CultuurSchakel op 30 maart in het Haags Pop Centrum een ontmoetingsbijeenkomst over dit onderwerp.



Voor het Residentie Kamerkoor lijkt er vooralsnog weinig aanleiding te zijn om bij dat overleg aan te schuiven. ,,Wij hebben het geluk wel veel jongeren aan ons te kunnen binden'', zegt zakelijk leider van het koor Ellen van der Sar. ,,Zelfs de voor een koor meest kwetsbare stemgroep van tenoren is bij ons kwalitatief en kwantitatief altijd voldoende bezet. Misschien komt het doordat wij een specialistisch koor zijn. Ook bij ons is de wekelijkse repetitieavond de basis, maar daarbuiten wordt van de zangers verwacht dat ze ook thuis oefenen.''



Reageren? hc.lezers@ad.nl