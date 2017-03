'Frisse wind en duidelijke taal'

Marc Weterings (38) denkt en praat in twee versnellingen. De eerste versnelling is gereserveerd voor zijn privéleven dat aandoenlijk en bepaald niet alledaags is. De hoogste versnelling is voor zijn politieke inzichten.



Het 'frisse, heldere en harde geluid' dat hij gaat laten horen in de Rijswijkse gemeenteraad als hij volgend jaar meedoet aan de verkiezingen met zijn Rijswijks Belang. ,,Zie je die naam? Andere partijen met Rijswijk zetten hun eigen belang voorop: Onafhankelijk Rijswijk, Beter voor Rijswijk. Geen kwaad woord, maar ik stel het Rijswijks belang voorop.''



Het is de passionele opstelling van een wereldverbeteraar, te beginnen in Rijswijk. Een gemeente waar de burgers de doorslag moeten geven en niet de partijpolitiek of het eigenbelang zoals nu, zegt Weterings.



Drie jaar was hij fractiemedewerker van Beter voor Rijswijk. De partij aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Weterings bedient met zijn beweging - nu nog een vereniging - alle zijden.



Natte luiers

Rechts: 'Het azc waar mensen die niets hebben bijgedragen aan ons land alles gratis krijgen, terwijl 500 meter verderop ouderen in natte luiers liggen omdat ze door bezuinigingen in een van de slechtste verzorgingshuizen van het land wonen'. Sociaal: 'Ik sponsor de voedselbank. Ik heb er Zwarte Piet gespeeld. Met rode lippen en oorringen, want tradities moet je houden. Er waren ook buitenlandse kinderen en die vonden het prachtig'. Als het maar de stem is van Rijswijkers. Bij sportverenigingen, onderwijs, ondernemers en mensen in de zorg.



,,Mensen hebben zich spontaan gemeld om me te helpen bij wat er leeft.''

Weterings is een geboren Rijswijker. Letterlijk. ,,Ik ben thuis geboren, niet in een ziekenhuis in Den Haag of Delft.'' Afgezien van zijn groen-gele hart voor ADO is het Rijswijk wat de klok slaat. Zijn droom is wonen in Rijswijk Buiten. Nu woont hij in Steenvoorde Zuid, waar hij al veel weerklank vindt voor zijn beweging.



Zijn politieke bevlogenheid heeft hij sinds Pim Fortuyn. ,,Een professor, een homo met twee hondjes, die de burger begreep. De bestaande partijen, ook in Rijswijk, laten te veel liggen of komen pas in actie als het kalf is verdronken.''



Moeder

Liever niet veel vragen over zijn privéleven, zegt hij. ,,Bij de verkiezingen gaan ze er modder mee gooien.'' Het maakt toch wie hij is? ,,Een allochtoon'', zegt hij lachend. ,,Dat zal mensen verbazen. Ik ben best hard over allochtonen. Mijn moeder is Antilliaanse, Pietersz.'' Weterings zorgt, naast zijn baan als rayonmanager bij een schoonmaakbedrijf, intensief voor zijn broer die door een hersenbloeding een beperking heeft. ,,En ik heb een vriendin en een zoon van 6.''



Hij pakt zijn iPad. Om de vragen te laten zien die hij als 'burger namens de vereniging Rijswijks Belang' stelt aan het gemeentebestuur. ,,Zo ben ik toch al politiek actief. Ik reken op genoeg sympathisanten om van een vereniging snel een politieke partij te worden.''