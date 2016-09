Fusie tussen Wassenaar en Voorschoten speelt weer op

Die druk lijkt echter weer op te spelen, nu de commissaris van de Koning Jaap Smit ervoor heeft gekozen geen procedure op te starten voor een vervanger voor de Voorschotense burgemeester Staatsen, maar een waarnemer wil aanstellen voor de periode van een jaar.



Volgens Frank ten Have en Ron Kühn, respectievelijk voorzitter van Ondernemersvereniging Voorschoten en Centrum Ondernemers Voorschoten, duidt die keuze op maar een ding, namelijk een nakende fusie. Een ook de Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) van Ben Paulides komen tot die conclusie.



Insteek

Alleen, de insteek van beide is totaal verschillend. Ten Have en Kühn, die op persoonlijke titel spreken, zijn namelijk van mening dat een fusie met Wassenaar misschien nog niet zo slecht is voor Voorschoten, twee gemeenten met beide ongeveer 25.000 inwoners. ,,Dat zou immers leiden tot een groene buffergemeente tussen Leiden en Den Haag, met verbindingen naar beide regio's en een schaal van circa 50.000 inwoners'', stellen beiden in een opiniestuk op de site van de Ondernemersvereniging Voorschoten.



De liberalen daarentegen zien alleen slachtoffers bij een gedwongen fusie en wijst daarbij nadrukkelijk in de richting van burgemeester Jan Hoekema. Die wordt als de kwade genius gezien in de procedure.



Een volledige fusie tussen Wassenaar en Voorschoten lijkt een stapje dichterbij, nu ervoor is gekozen om burgemeester Staatsen te vervangen door een waarnemer.