Fusieziekenhuis MCH-Bronovo krijgt nieuwe naam

Het voormalige Medisch Centrum Haaglanden (MCH) fuseerde vorig jaar met het Haagse Bronovo ziekenhuis. De nieuwe naam werd een samentrekking van beide oude namen: MCH-Bronovo.



Een jaar later neemt de organisatie nu toch afscheid van die oude namen. Er komt een nieuwe naam én een nieuw logo. Het personeel is inmiddels op de hoogte gebracht. Op 26 september wordt op alle drie de locaties - Bronovo, Antoniushove en Westeinde - om 10.00 uur het nieuwe logo onthuld. Dat gebeurt door een (ex-)patiënt, die een bijzondere band heeft met de betreffende locatie, samen met een medewerker.



Fusie

Bronovo en Medisch Centrum Haaglanden maakten in 2013 al bekend te willen fuseren. Dat was nodig om bepaalde complexe ingrepen te kunnen blijven doen. Ziekenhuizen mogen die alleen uitvoeren als ze het vaak genoeg doen, want zo'n ingewikkelde operatie moet je goed in de vingers hebben. Om bij de meer zeldzame aandoeningen aan voldoende patiënten te komen, is het nodig om de krachten te bundelen.