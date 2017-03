Gameverslaving bron van inspiratie voor choreograaf

Van je hobby je beroep maken, het komt veel vaker voor. Maar een gamer die zijn verslaving ziet als inspiratiebron voor een choreografie, mag bijzonder heten.



Art Srisayam verhuisde op 12-jarige leeftijd uit Thailand naar Nederland, raakte verslaafd aan computerspelletjes en gebruikte dat als onderwerp van het dansstuk PlayStation, dat morgen is te zien in Theater aan het Spui. Zijn creatie maakt deel uit van de familievoorstelling Loslopend Wild waarmee de groep Maas Theater en Dans publiek van acht jaar en ouder laat kennismaken met werken van drie jonge theatermakers.



PlayStation gaat over gameverslaving, maar is volgens de 29-jarige maker niet moralistisch. ,,Als ik terugdenk, zie ik ook de positieve kant en kan ik het omarmen'', zegt hij. ,,Het was ook de fantasiewereld waarin ik verkeerde en waarin ik kind kon zijn. In gevechtsspelletjes zitten veel beelden van energieke en fantasierijke superkrachten. Die hebben mij uiteindelijk geïnspireerd te gaan dansen.''



Verveling

Voor de jonge Thai waren computerspelletjes een kordaat middel tegen verveling. Srisayam: ,,Ik was als kind alleen met mijn moeder uit Thailand gekomen en woonde in Voorburg. Mijn moeder was vaak van huis omdat zij moest werken. Door mijn taalachterstand had ik niet veel vriendjes. Gamen is een goede manier om de eenzaamheid te verdrijven. De spelcomputer was mijn enige vriend, daar kon ik alles zijn. Ik kon er dromen, kind zijn en mijn fantasie prikkelen.''



De verslaving bouwde zich langzaam op bij Art Srisayam, was het heftigst rond 15- en 16-jarige leeftijd en duurde tot zijn 18de. Soms speelde hij uren achtereen zonder besef van tijd. Met zijn moeder had hij er geregeld ruzie over. Hij speelde spelletjes waar veel beweging in zat, gevechtsspelletjes en sport games. Geïnspireerd daardoor deed hij mee aan danstalentenjachten, won die meestal, maar zijn moeder zag hem liever iets anders doen dan dansen en gamen. Tegen zijn zin ging hij naar het mbo horeca. Terwijl hij zijn moeder wijsmaakte dat hij aanvullende kookcursussen volgde, meldde hij zich stiekem aan bij Crosstown, de jongerenbroedplaats van Theater Korzo.



Srisayam: ,,Maas Theater en Dans vroeg mij een stuk te maken dat heel persoonlijk moest zijn. Ik heb gekozen voor mijn gameverslaving. Al wist ik als puber dat het niet goed was, ik kijk ook terug op een fantasierijke jeugd die mij heeft gebracht wat ik nu ben. Ik vraag me af hoe de gamewereld van andere kinderen eruitziet. Het wordt dan ook geen nabespreking met opgeheven vingertje.''