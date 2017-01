Gangmaker van de derde helft

Relaxed

Hoe gaat hij te werk? ,,Ik ben iemand die liever ergens een uur te vroeg is dan vijf minuten te laat. Haastwerk heb je niets aan. In principe vragen ze me voor na de wedstrijd, maar meestal zit ik tijdens de rust al gereed. Begin ik alvast te draaien - op de achtergrond. Ook na het duel ga ik niet meteen op volle kracht, want spelers, trainers en supporters vinden het relaxed eerst even de wedstrijd door te nemen.''



Dan voert hij tempo en volume langzamerhand op: ,,Gaat eenmaal 'de kleun erin', is er geen weg terug. Ik wil me niet op de borst slaan, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat de mensen niet dansten. Prachtig dat ik na al die jaren nog steeds in beeld ben en nog altijd word gevraagd en geboekt voor bruiloften en partijen en in barretjes.''



Willem smult van Nederlands - talig werk, maar ook en misschien nog wel meer van rock en hardrock. ,,Muziek is mijn leven, en ik ben niet eenkennig. Country is ook lekker, hoor. Merengue. Al ben je ergens nog zo vaak geweest, iedereen keer is weer anders. Dat vertrouwde bevalt me, maar ik vind een nieuwe locatie ook top. Waar ze me niet kennen, moet ik de boel nog veroveren als je begrijpt wat ik bedoel.''



Playbackshow

Bij Duindorp SV is hij altijd in zijn element. Vorige week kon je DJ Bobo nog zien schitteren bij de nieuwjaarsreceptie bij WIK: ,,Alle Haagse clubs zijn me even lief, maar ik denk dat ik niemand ermee tekortdoe als ik stel dat qua feesten ODB mijn favoriet is. Heb je daar weleens een playbackshow meegemaakt? Je weet niet wat je ziet. Oefenen ze weken voor, ze naaien of huren speciale kleding, trekken decors uit de kast. Daar kan geen show van Joop van den Ende tegenop.''