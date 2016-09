Geboeid door beweging

Monica Duynstee-Meulemans (10 maart 1941 - 2 september 2016) was de dochter van twee Amsterdamse tandartsen. Ze had een gelukkige jeugd waarin ze, doordat een broer gehandicapt was, leerde dat bewegen vanzelfsprekend lijkt maar dat niet is. Monica was sportief. Ze turnde en tenniste.



Na haar eindexamen hbs-b aan een katholieke meisjesschool ging ze naar Groningen om tandheelkunde te studeren. Daar kwam ze erachter dat het gepriegel op de vierkante millimeter haar eigenlijk niet lag. Ze volgde het advies van een professor en ging naar de opleiding voor heilgymnastiek en massage, omdat hier haar talent om met mensen om te gaan beter tot zijn recht zou kunnen komen. Later deed zij aanvullend het examen fysiotherapie.



Tegen het einde van haar opleiding leerde ze in Venlo, tijdens het carnaval, de zoon van een Haagse notaris kennen. Ze verhuisde naar Leiden waar hij notarieel recht studeerde en Monica in het academisch ziekenhuis aan de slag kon. Ze hield van haar werk en stelde daarom als 'huwelijkse voorwaarde' dat ze nooit een Haagse notarisvrouw zou hoeven worden. De stad en de in haar ogen afhankelijke positie van een echtgenote zonder baan vond ze bijzonder onaantrekkelijk. Monica en haar man verhuisden naar Curaçao, waar ze met hun drie zonen een geweldige tijd hadden. Monica werkte er in een kliniek voor gehandicapte kinderen en tevens op een militaire basis, waardoor haar patiënten zeer divers waren.



Toen Monica het enthousiasme in de ogen van haar echtgenoot zag op het moment dat hij gevraagd werd om een notariële divisie voor het advocatenkantoor De Brauw en Helbach (later opgegaan in De Brauw Blackstone Westbroek) op te richten, slikte Monica al haar bezwaren tegen een verhuizing naar Den Haag in. Toen ze daarnaast ook nog in de Vogelwijk kwam te wonen, vanwaar ze zo naar het strand bleek te kunnen wandelen, wist Den Haag toch haar hart te veroveren.