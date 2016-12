'Gebruik A12 na hoosbui als waterberging'

In de Haagse wijk Bezuidenhout klagen bewoners al jaren over wateroverlast. Bij heftige regenbuien lopen kelders en kruipruimten steevast onder water. Ook kunnen riolen het overvloedige regenwater vaak niet aan.



Om hier voor eens en altijd korte metten mee te maken, hebben de bewoners een nieuw plan bedacht. Ze willen dat de Utrechtsebaan - gelegen in een half verdiepte tunnelbak - één gigantische grote waterberging wordt. Een ideale plek om het overtollige regenwater in kwijt te raken. En het verkeer dan? Dat kan bij een grote calamiteit toch geen gebruik maken van de snelweg, zo stellen de bewoners.



Niet alleen de woningen in Bezuidenhout zouden profiteren van een waterberging, zo is de redenering. Ook de kantoren, Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, het Centraal Station en de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken maken dan een grotere kans om de boel droog te houden.



De bewoners roepen de gemeente op snel te handelen. 'Afwachten is onverantwoord', zo schrijven ze. 'Bespaar ons en al die medebelanghebbenden ondergelopen gebouwen'. Het plan is omarmd door de Haagse Stadspartij. Raadslid Gerwin van Vulpen heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur.



Fijnstof

De wateroverlast in de wijk is overigens niet het enige dat de bewoners bezighoudt. Ze maken zich ook ernstig zorgen over de luchtkwaliteit in hun buurt. In een petitie roepen ze de gemeente Den Haag op om boven de Utrechtsebaan een elektrostatisch net te hangen om het fijnstof in af te vangen.



Uit onderzoek zou blijken dat dit een relatief goedkope manier is om van fijnstof af te komen. De petitie was gisteren ruim 300 keer ondertekend.