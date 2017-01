Gedenksteen voor vergeten Joodse buurt

De steen werd in 1935 onthuld bij de oplevering van een blok huizen dat de Joodse vereniging Mischkenoth Israël er had laten bouwen. De inscriptie bestond uit twee Davidssterren, de naam van de corporatie en de jaartallen 5695 (joodse telling) en 1935. De Duitse bezetters onteigenden de huizen en lieten de tekst in 1942 weghakken. Sinds die tijd hangt er een holle gevelsteen boven wat nu een Poolse winkel is.



De initiatiefnemers voor eerherstel laten de orginele inscriptie weer maken met een tekst over het lot van de Joodse bewoners in Transvaal. Van de 188 mensen die hier woonden, kwamen er maar 8 terug uit de concentratiekampen. Het monument moet rond 4 mei klaar zijn.