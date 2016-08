Gedichten bekende Hagenaars in theater

Onder anderen Kees van Kooten, Yvonne Keuls, Eric Schneider, Bart Chabot en Paul van Vliet hebben aan het verzoek van de schouwburg voldaan om hun persoonlijke herinnering op te schrijven aan de grande dame van het Korte Voorhout.



'Dit huis, speelhuis voor het meisje dat ik was. Zo uit de oorlog en de verwoeste stad', zo begint het gedicht van Yvonne Keuls dat een plaats heeft gekregen in de Damesfoyer. ,,Dat slaat ook echt op mij, want ik bezat letterlijk niets meer aan het einde van de oorlog'', aldus de Haagse schrijfster. ,,Ik zat bij het kindertoneel en daarmee was de schouwburg voor mij, als 13-jarig meisje, mijn huis geworden. Alle acteurs die in deze foyer hangen heb ik van nabij meegemaakt. Daarom is het zo mooi om mijn gedicht tussen deze portretten te zien.''



Eervol

'Bijzonder eervol', noemt Eric Schneider de opdracht die hij van het theater kreeg. In zijn gedicht Empathie heeft hij de essentie van het toneelspelen met sleutelwoorden bijeengebracht in vier regels.



De 13 gedichten hebben verspreid over het gebouw hun permanente plek gekregen. Bij het project hoort een gratis af te halen bundel.