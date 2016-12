'Geen opsmuk, geen gedoe, alleen ik en een gitaar'

'Mijn vader stond in de file en belde me op omdat hij op Skyradio mijn liedje hoorde. Hij zei: Ik ben zo trots op je.''



De kerst kan voor Tim Akkerman (37) niet meer stuk. ,,Het is toch een soort erkenning'', zegt de singer-songwriter, die het nummer al drie jaar op de plank had liggen, maar zich bijna schaamde voor het feit dat het een kerstliedje betrof. ,,Ik probeerde er een 'lovesong' van te maken, maar dat lukte niet, dus ik deed er niks meer mee.''



Onder druk van fans en met de aanmoediging van zijn vrouw bracht hij Come On It's Christmas Time kortgeleden toch uit. Het nummer bleek in de smaak te vallen en veel op de radio gedraaid te worden. Daarom moest er, op het laatste moment, ook nog een clip bij komen. De manager van het Kurhaus stelde op verzoek de grote zaal, een vleugel en een immens grote kerstboom ter beschikking. Het strijkkwartet had toevallig een gaatje vrij en het bleek te klikken met de cameravrouw waardoor de clip in een middag klaar was. ,,Soms gaat alles van een leien dakje'' zegt Tim, die ook tegenslagen in zijn leven kende.



Op de Pastoor van Ars basisschool ging het nog goed. ,,Daar had de directeur mij in de peiling. Toen het op een dag hommeles was omdat ik mijn brood niet wilde eten, werd ik naar hem gestuurd. 'Wat zit erop?', vroeg de directeur, die toen mijn verhaal over vleeswaren met pepertjes aanhoorde. We ruilden van brood en dat gaf mij een goed gevoel.''

Later op de St. Paul-mavo (een LOM-school) in Mariahoeve was er minder geduld met de muzikale jongen. ,,Ik had er gewoon echt geen zin in'', zegt Akkerman, die voor de zaterdagen in muziekwinkel Rock Palace een bijbaantje kreeg. Voor dat baantje was zijn vader, die destijds een technische functie bij de post had, naar binnen gelopen en had gevraagd of Tim op zaterdag in de winkel mocht komen helpen. Dat kon.



,,Ze waren nét open in hun nieuwe pand aan de Torenstraat en omdat ze nog geen alarmsysteem hadden verdween de ene na de andere gitaar uit de zaak. Als een soort beveiliger werkte ik de hele zaterdag voor een doosje snaren. Ik had geen betere start kunnen wensen. De eerste hit van Di-rect heb ik daar, met een gitaar uit de winkel, in een van de testhokjes geschreven''.



Jarenlang was Akkerman frontman van de populaire Haagse band, waarvan hij scheidde omdat hij muzikaal een andere kant op wilde. ,,Ik nam een andere weg. Misschien niet de gemakkelijkste, maar dit is wel wat ik wil. En eerlijk gezegd kan ik niet anders. Ik denk dat ik dat van mijn vader heb. Hij verbouwt zijn huis zonder één concessie. Alles gaat terug naar de oude staat. Dus ook dat kleine stukje hout dat niemand ziet wordt helemaal kaal geschuurd en opnieuw gelakt zoals het zijn moet. Dat is lastig'', zegt Akkerman ,,Maar het resultaat is prachtig''.



Akkerman komt uit een hecht Haags gezin. Zijn broer is lichamelijk gehandicapt en zit in een rolstoel. ,,Daar hadden mijn ouders natuurlijk zorgen over. En dan ging ik ook nog niet zo lekker op school. Dat moet niet makkelijk voor ze geweest zijn'', zegt de vader van drie kinderen. ,,Toch hebben ze me altijd gesteund en nog steeds is mijn studio bij hen op zolder aan het Valkenbosplein.''



Daar schrijft Akkerman zijn nummers. Op z'n eigen manier, want noten lezen kan hij niet. ,,Ik ben wel op cursus geweest maar na een les of acht zette ik een zak met pinda's op tafel. Ik eet ze liever dan dat ik ze lees. De juf was een aardig mens en ze begreep het wel.''

Akkerman componeert zijn nummers met hulp van zijn smartphone. Hij luistert de akkoorden terug en zet wat op papier. ,,Als ik een tekst af heb, stuur ik dat naar een vriend in Londen want ik ben geen 'native speaker' dus ik maak best fouten in mijn Engels. Ik kreeg een keer een tekst retour met de vraag of ik misschien homo was geworden. 'I'm coming out' bleek niet zo'n goede tekst''.



Zijn nummers speelt hij met zijn band, waarmee hij door heel Nederland toert. Met de band staat hij op podia, maar in zijn eentje treedt hij ook op tussen de schuifdeuren. Die zogenaamde huiskamerconcerten zijn een fenomeen dat hem wel ligt. ,,Ik heb alleen mezelf nodig en mijn gitaar. Geen opsmuk, geen gedoe. Ik houd van echt. Zo'n miniconcertje is lastig als ik helemaal naar Stadskanaal moet, maar als ik na een optreden in een woonkeuken in de Vogelwijk in vijf minuutjes naar huis rijd vind ik dat fantastisch''.



Akkerman is benaderbaar. De tijd van gillende meisjes ligt achter hem alhoewel de dames van de bediening in het Kurhaus hem allemaal schijnen te kennen. ,,Dat komt omdat we hier vorige week die clip opnamen'', relativeert de jongensachtige dertiger achter zijn cappuccino. Hij draagt een vest met een hooggesloten overhemd, een jasje en opvallende roze schoenen.



Heeft Akkerman een stylist? ,,Hou op, natuurlijk niet. Ik hou wel van bijzondere schoenen. Deze zijn van Jan Palmen. Hij maakt ze ook voor Johan Derksen. De rest is niets bijzonders.''



De muzikant omschrijft Come On It's Christmas Time als een mix tussen John Lennons So This is Christmas en de sound van Bruce Springsteen. ,,Het schrijven van muziek heeft met ongrijpbare zaken als inspiratie te maken. Maar het is ook gewoon een ambacht. Als je een kerstnummer schrijft, is er eigenlijk maar één echte graadmeter en dat is Skyradio. Als zij je draaien tussen de evergreens van Mariah Carey en Chris Rea in, dan is dat toch een erkenning voor wat ik kan als muzikant'', zegt Akkerman.

