Geen baan maar wel het béste cv van Nederland

Een bijzondere titel.

,,Zeker, maar vooral een hele leuke! Toen ik in september mijn baan bij Pandora kwijtraakte, besloot ik mijn zoektocht naar nieuw werk meteen goed aan te pakken. En er een leerzame ervaring van te maken. Het opstellen van een goed cv was daar onderdeel van."



Uit honderden inzendingen werd uw cv door een vakjury en bezoekers van website SollicitatieLab verkozen tot hét cv van het jaar 2016.

,,Ja, ik ben er trots op! Het laatste cv dat ik ooit had gemaakt, dateerde uit 2009. 'Daar kom ik nu écht niet meer mee weg', dacht ik toen ik zonder werk kwam te zitten. Ik maakte een nieuwe, met veel kleurgebruik en Engelse oneliners als 'get social' en 'hello!' Zodat mijn creativiteit én taalgevoel direct zouden opvallen. Vrienden en familie gaven heel positieve feedback op mijn cv, dus besloot ik hem op te sturen naar het sollicitatieLab."



En, heeft de nieuwe titel u al iets moois opgeleverd?

,,Een nieuwe baan heb ik nog niet gevonden, maar mijn LinkedIn profiel is sinds de bekendmaking vorige week, ontzettend veel bekeken. Grote bedrijven en recruiters zoeken mij op: dat is natuurlijk heel positief!"



Wat voor baan zoekt u?

,,Ik heb jaren in de visual merchandising gewerkt, de laatste jaren dus bij sieradenmerk Pandora. Bij dat bedrijf was ik eindverantwoordelijk voor de uitstraling van de Pandora-winkels. Zo plande ik campagnes en etaleerde ik. Het zou fijn zijn als ik weer een baan vind in die richting. Ik ben er goed in, heb jarenlange ervaring, en - het belangrijkste - ik vind het heel leuk!"