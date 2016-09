'Geen bloedspoed bij plan nieuwe raadzaal'

Het college presenteerde maandag op stel een sprong een voorstel om een nieuwe raadzaal te bouwen in de Voorburgse Herenstraat, waarin ook supermarkt Hoogvliet wordt ondergebracht, woningen en een parkeergarage. Die haast was nodig omdat bij de verzending van de plannen door een fout te veel mensen waren geadresseerd.



,,De bloedspoed die het college achter het plan zet willen wij zeker niet bij een beslissing over deze heel complexe materie,'' zegt Juliette Bouw (CDA). Ook D66, GroenLinks en PvdA onthouden zich van een reactie. Ze willen het plan eerst bespreken in de eigen fractie, met de achterban en omwonenden.



In november praat een raadscommissie voor het eerst over het schuiven van functies in vier panden van de gemeente in de Voorburgse Herenstraat.

Astrid van Eekelen (VVD) is vooral benieuwd hoeveel het de inwoners gaat kosten. Gemeentebelangen is 'enthousiast en onder de indruk' van het idee.