Geen celstraf voor foute huisarts

Er was eerder een onvoorwaardelijke celstraf van negen maanden geëist door het Openbaar Ministerie, in dit geval voor twee incidenten.



De rechtbank sprak de verdachte gisteren echter wegens een vormfout vrij van het misbruik van een andere vrouw in een Rijswijks hotel. Volgens die vrouw was ze eind 2011 door verdachte, nadat hij haar een baantje had beloofd, beneveld met een drankje en had de huisarts vervolgens al haar kleren omhoog getrokken.



Dagvaarding

Volgens de rechtbank had het Openbaar Ministerie dat delict niet juist omschreven in de dagvaarding. De rechters: ,,Dan rest ons niet anders dan verdachte van dat feit vrij te spreken.''



Wel bewezen acht de rechtbank dat de huisarts op 18 januari 2012 in zijn praktijkruimte zijn eigen broek en onderbroek liet zakken, terwijl een patiënte voor hem stond. Daarna zou hij hebben geprobeerd bovenop haar te kruipen.



De voormalig huisarts, die een praktijk in Loosduinen had, ontkende alles. Maar onder andere zijn alibi - dat hij tijdens het delict van 2012 bijscholing zou hebben gegeven aan andere huisartsen - klopte niet volgens de rechtbank.



Beroepsverbod

De rechtbank hield er in de strafmaat ernstig rekening mee dat de Hagenaar al door het Medisch Tuchtcollege is gestraft met een beroepsverbod. De Hagenaar mag bijvoorbeeld niet meer als arts werken. Ook de lange vervolgingsduur telde strafverminderend mee.