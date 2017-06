Geen extra papierwerk voor politie

De politiek drong vorig jaar juni aan op extra maatregelen tegen de al dan niet veel voorkomende praktijk dat politieagenten in de stad mensen aanhouden op basis van hun afkomst. De raad pleitte vooral voor het invoeren van zogeheten stopformulieren, waarop agenten nauwkeurig aangeven waarom ze iemand aanhouden en wat zijn of haar etniciteit is. Dat helpt tegen discriminatie, meent een meerderheid.



Toch komen de stopformulieren (of een digitale variant daarvan) er niet in Den Haag. ,,Het kan niet en het mag niet'', zei burgemeester Pauline Krikke gisteren in een commissievergadering van de gemeenteraad. Het probleem: er is landelijke wet- of regelgeving nodig om de stopformulieren in te voeren. ,,Wij gaan er in Den Haag eenvoudigweg niet over'', zei Krikke.



Ook een pijnpunt: het registreren van etniciteit mag helemaal niet volgens de Wet op de bescherming van de privacy. Die conclusie bleek een hard gelag voor diverse partijen. GroenLinks hield vol dat Den Haag best meer kan doen dan afwachten wat er landelijk eventueel besloten wordt over de stopformulieren. De PvdA ziet nog steeds mogelijkheden om etniciteit bij staandehoudingen 'geanonimiseerd' te registreren.