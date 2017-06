Geen gedwongen behandeling Amalia-aanbidder

GroenLinks: ‘Shell de wacht aanzeggen en oude diesels niet in centrum’

12:14 Wat GroenLinks betreft komen de meest vervuilende auto’s of vrachtauto’s het centrum niet meer in. De partij ziet daarom graag dat de milieuzone wordt uitgebreid met een verbod op oude diesels, in navolging van het sluiten van het Haags Klimaatpact. De partij wil bovendien dat Shell, dat het hoofdkantoor in Den Haag heeft, ‘de wacht wordt aangezegd’.