Geen genade met verdachte kinderporno

Drie jaar lang wisselde de verdachte foto's en filmpjes uit met andere kinderpornogluurders. De contacten legde hij via Skype en in chatrooms. ,,Ik sprak met mensen die foto's hadden en van het een kwam het ander'', verklaarde de Zoetermeerder twee weken geleden bij de rechtbank. Slachtoffers waren ook baby's, waarmee seksuele handelingen werden verricht.



,,We hebben het hier over het ergste wat er is", verklaarde een rechter tijdens de zitting al over de aangetroffen kinderporno. In haar uitspraak van woensdag heeft de rechtbank, vanwege de ernst van de zaak , de eis van de officier van justitie overgenomen.



Schokkend

Die vond twee weken geleden dat de man anderhalf jaar cel verdiende, waarvan een half jaar voorwaardelijk. ,,Buitengewoon schokkend'', zei de officier van justitie over de kinderporno. ,,Het gaat om weerloze kinderen. We kunnen hier niet met een werkstraf volstaan. Het gaat ook om hoeveelheden die er niet om liegen.''



De verdachte keek volgens een behandelaar naar porno uit verveling, dus niet omdat hij pedoseksuele gevoelens zou hebben. De Zoetermeerder kampt met een zwakke gezondheid en zou zwakbegaafd zijn. Die omstandigheden waren geen reden voor de rechtbank om een milde straf op te leggen.